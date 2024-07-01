أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين أن مقاييس المطر سجلت مساء أمس الأحد، هطل كميات من الأمطار على المناطق التالية:
* الحوض الشرقي
– مقاطعة باسكنو:
الركن ………………………….. 25 ملم
حاسي أهل شنان …………….. 16 ملم
باسكنو ………………………… 14 ملم
فصاله …………………………. 09 ملم
– مقاطعة أمرج:
بيبكر 1 ……………………….. 35 ملم
الملس …………………………. 21 ملم
أمرج ……………………………. 19 ملم
– مقاطعة عدل بكرو:
المصكول لخظر ………………. 50 ملم
أمبري الدلاح ………………….. 35 ملم
عدل بكرو ……………………… 26 ملم
بدر السلام أمبرات أرمه ……….. 20 ملم
آسكره ………………………….. 15 ملم
– مقاطعة النعمة:
بنكو ……………………………. 19 ملم
* ولاية كيدي ماغا
– مقاطعة قابو
قابو …………………………….. 24 ملم