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أمطار متفاوتة على مناطق في الحوض الشرقي وكيديماغه

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين أن مقاييس المطر سجلت مساء أمس الأحد، هطل كميات من الأمطار على المناطق التالية:

* الحوض الشرقي

– مقاطعة باسكنو:

الركن ………………………….. 25 ملم

حاسي أهل شنان …………….. 16 ملم

باسكنو ………………………… 14 ملم

فصاله …………………………. 09 ملم

– مقاطعة أمرج:

بيبكر 1 ……………………….. 35 ملم

الملس …………………………. 21 ملم

أمرج ……………………………. 19 ملم

– مقاطعة عدل بكرو:

المصكول لخظر ………………. 50 ملم

أمبري الدلاح ………………….. 35 ملم

عدل بكرو ……………………… 26 ملم

بدر السلام أمبرات أرمه ……….. 20 ملم

آسكره ………………………….. 15 ملم

– مقاطعة النعمة:

بنكو ……………………………. 19 ملم

* ولاية كيدي ماغا

– مقاطعة قابو

قابو …………………………….. 24 ملم

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