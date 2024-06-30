قال الرئيس المنهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، المترشح لمأمورية جديدة، إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وحدها المخولة إعلان النتائج المؤقتة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي جرى شوطها الأول أمس السب.

جاءت تصريحات ولد الغزواني، خلال سهرة انتخابية نظمتها حملته ليل السبت/الأحد، لمتابعة نتائج عمليات الفرز التي بدأت بعد انتهاء الافتراع الرئاسي.

وطالب ولد الغزواني خلية العمليات الانتخابية التابعة لحملته، بعدم نشر نتائج عمليات الفرز، لكنه دعاها لمواصلة عملها، ومتابعة النتائج.

وكانت العمليات الانتخابية التابعة لحملة غزواني، أكدت فوزه بمأمورية جديدة بناء على نتائج المحاضر التي تسلمتها، وقالت إنها تتطابق مع المحاضر التي بحوزة غالبية الأطراف الأخرى.

ووجه مدير حملة مترشح سيد أحمد ولد أحمد التهنئة لولد الغزواني، ولمناصريه بمناسبة الفوز بمأمورية جديدة، معبرا عن ثقته في النتائج التي تحصلوا عليها من فرقهم الفنية، مؤكدا أنها متطابقة مع نتائج اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعض التطبيقات والمنصات التابعة لبعض المنافسين.