تصدر الرئيس المنتهية ولايته والمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، النتائج في الانتخابات الرئاسية في ثلاثة ولايات أميركية في مقدمتها العاصمة واشنطن بينما فاز بيرام ولد الداه اعبيد في كل من نيويورك وسينسيناتي.

وفاز ولد الغزواني بفارق معتبر في كل من العاصمة السياسية واشنطن وولاية كنتاني في الوسط الغربي وولاية لويزيانا.

وجاب مناصرو ولد الغزواني شوارع العاصمة واشنطن رافعين صوره وسط هتافات احتفاء بالفوز فور إعلان النتائج الأولية للاقتراع.

وكان عدد من المنسحبين من حملات المعارضة أعلنوا انخراطهم في حملة ولد الغزواني مبررين ذلك بقناعتهم ببرنامجه الانتخابي.

وحصل المرشح بيرام الداه اعبيد، على عدد كبير من الأصوات في ولاية سينسيناتي.

وتعد الولايات المتحدة معقلا من معاقل المعارضة، حيث هزم فيها الحزب الحاكم في موريتانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويسعى الحزب لتعزيز قواعده الشعبية في أميركا.