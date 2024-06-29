قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنها اتسمت باللمسة الأخلاقية العالية.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي خروقات خلال عملية التصويت، مشددا على أن الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو الشعب الموريتاني الذي اختار بحرية ودون تأثر أو تأثير.

وأشار في نقطة صحفي: “طبعت اللمسة الأخلاقية هذه الانتخابات، ولم نسجل أي خروقات في العملية الانتخابية. إن الفائز في هذه الانتخابات هو الشعب الموريتاني الذي اختار بحرية دون تأثر أو تأثير.”