تصدر الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، المترشح لمأمورية جديدة، نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تتواصل عمليات فرز نتائجها منذ مساء أمس السبت.

وحسب المعطيات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد حصل ولد الغزواني على نسبة 55٫02% متقدما على بقية المترشحين، بعد فرز نسبة 72% من صناديق الاقتراع.

ووفقا لنفس المعطيات، فقد حل المترشح بيرام ولد الداه ولد أعبيد، في المركز الثاني بنسبة وصلت 22%، يليه مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي ولد سيدي المختار، بحصوله على 12.9 بالمائة، من مجموع الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وحل في المركز الرابع العيد ولد محمدن امبارك، بحصوله على نسبة 3.5 بالمائة، يليه المترشح مامادو بوكر با، بحصوله على نسبة 2٫37 في المائة، ثم المرشح أوتوما انطوان سلمان سوماري بــ 2.28 بالمائة.

أما المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي فقد حصل حتى الآن على 0.97 بالمائة، وهو ما يعادل أزيد من ستة آلاف صوت.