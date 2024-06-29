قالت حملة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المرشح للانتخابات الرئاسية حمادي ولد سيد المختار إنها “رصدت خروقات خلال عملية التصويت على عموم التراب الموريتاني“.

وأضافت الحملة في مؤتمر صحفي أن “الحكم على نزاهة العملية الانتخابية سيكون بناءً على مدى انتشار هذه الخروقات”.

وأشارت الحملة إلى أن “معرفتنا بالساحة السياسية المحلية تؤكد أن أغلب هذه الخروقات قام بها نشطاء داعمون للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني”

وقال صبحي ولد ودادي الناطق الرسمي باسم المرشح حمادي سيد المختار، إن الخروقات التي تم رصدها يقف خلفها نافذون لا يدركون أنهم بهذه الممارسات يضرون بالوطن وبمرشحهم.

وأضاف أنهم أبلغوا اللجنة المستقلة للانتخابات بالخروقات التي رصدوها، وتم التعامل مع بعضها في حين مازلوا يخشون من توسع بعض الخروقات الكبيرة