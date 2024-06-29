قال المترشح للانتخابات الرئاسية مامادو بوكار با إن الديمقراطية تتطلب التوازن في المعاملة بين جميع المتنافسين، مشددا على أن الدولة يجب أن تتدخل لتحديد سقف للتبرعات وتشترط على أي جهة مانحة أن تتيح على الأقل 10% للمرشحين الآخرين لإتاحة قدر معين من الانصاف في الانتخابات.

كما انتقد بوكار با بعيد الإدلاء بصوته، “الحالة المؤلمة التي تجد البلاد نفسها فيها، موضحا أنها تمتلك موارد كبيرة لكنها لم توظف في مصلحة المواطن” حسب تعبيره.

وتعهد في حال الفوز، بمحاربة الفساد وسوء الإدارة بكل حزم، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين الذين يعيشون في فقر مدقع، حسب قوله.

ورحب فيه بالتقدم الذي أحرزته عمليات التصويت حتى الآن، معبرا في نفس الإطار عن أسفه لحرمان آلاف المواطنين من حق التصويت لعدم تسجيلهم على اللائحة الانتخابية.

وأشار إلى أنه قاد حملة انتخابية قوية سمحت له بالتنقل عبر مختلف مناطق البلاد، رغم محدودية الإمكانيات المتاحة له، منددا بالاختلال في توزيع الدعم المالي لصالح المرشحين.