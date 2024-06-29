أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي انطلق شوطها الأول، اليوم السبت، بلغت حتى الساعة الواحدة زوالا، 13٫24 % .

وأظهرت المعطيات التي نشرتها اللجنة، أن ولاية نواكشوط الجنوبية، شهدت أعلى إقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 16٫23 في المائة، فيما سجل الحوض الشرقي حتى الآن أقل نسبة إقبال عل مراكز الاقتراع بنسبة بلغت 6٫4 في المائة.

فيما سجلت معظم الولايات الأخرى نسب مشاركة تراوحت مابين 11 في المائة و 15 في المائة، باستثناء ولايتي آدرار والحوض الغربي اللتين سجلتا نسبة مشاركة بلغت 8٫53 و 9٫36 على التوالي.