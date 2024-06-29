حث المترشح محمد الأمين المرتجي الوافي المواطنين على أن يؤدوا واجبهم الوطني من خلال التصويت في الاستحقاق الرئاسي، معربا عن شكره لمن شارك معه في مشروعه السياسي، متمنيا التوفيق للبلد والشعب في اختيار الأصلح أيا كان.

وطالب ـ بعيد الإدلاء بصوته ـ جميع المترشحين بدعوة مناصريهم وداعميهم إلى الهدوء والسكينة والالتزام بالأمن، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية في هذه الانتخابات هي مصلحة الوطن وسكينته، وأن جميع المترشحين هم أبناء الوطن ويهدفون إلى المصلحة العامة واستقرار الأمن.