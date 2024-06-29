قال المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، أوتوما أنطوان سوماري، بأن حملته رصدت خروقات في الساعات الأولى من عملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم السبت.

جاءت تصريحات سومارى بعد الإدلاء بصوته اليوم السبت في مقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية.

وأضاف سوماري أن بعض مكاتب التصويت تم إغلاقها بعد رصد حالات تصويت متعددة لنفس الناخبين، حيث تم تسجيل ناخبين يصوتون أربع مرات في نفس المكتب.

وأوضح المرشح أن هذه الخروقات تؤثر سلباً على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.