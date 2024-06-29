أكد الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، والمرشح للانتخابات الرئاسية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على أهمية التزام الجميع بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وأشار الغزواني بعد الإدلاء بصوته، إلى أن الحملة الانتخابية، تمثل فرصة للمرشحين للتعبير عن مشروعاتهم المجتمعية في ظروف حرة ونزيهة، مجدداً حرصه على أن تكون هذه الانتخابات شفافة وذات مصداقية، مع الالتزام التام بنتائجها.
وأضاف الغزواني أن الكلمة الفاصلة تبقى للشعب الموريتاني، الذي سيحدد رئيس البلاد للسنوات الخمس القادمة، مشدداً على أن الفائز الأول في هذه الانتخابات هو الشعب الموريتاني والديمقراطية.