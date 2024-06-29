أكد الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، والمرشح للانتخابات الرئاسية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على أهمية التزام الجميع بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وأشار الغزواني بعد الإدلاء بصوته، إلى أن الحملة الانتخابية، تمثل فرصة للمرشحين للتعبير عن مشروعاتهم المجتمعية في ظروف حرة ونزيهة، مجدداً حرصه على أن تكون هذه الانتخابات شفافة وذات مصداقية، مع الالتزام التام بنتائجها.