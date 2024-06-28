أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، أنها تتوقع هطل أمطار ضعيفة على مناطق مختلفو في أقصى جنوب البلاد، في ظل مرور الجبهة المدارية بالقرب من لبراكنه وتكانت وشمال ولاته.

وقالت في نشرتها اليومية أن الحالة العامة للطقس ستتميز بهبوب رياح معتدلة إلى قوية من شمالية شرقية إلى شرقية على المناطق الشمالية والغربية والوسطى من موريتانيا، وستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي التراب الوطني.

وأضافت أن الرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على آدرار وإينشيري وداخلت انواذيبو مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على اوجفت وأكجوجت (47 درجة مئوية).

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أنها ستتميز بهبوب رياح معتدلة السرعة من شمالية إلى غربية، بينما ستبقى السماء قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..30-43°

لعيون……………………… 31-44°

كيفه…………………………30-44°

كيهيدي…………………….27-43°

ألاك………………..……….26-44°

روصو.…………………….24-41°

أطار………………………30-44°

انواذيبو…………………20-29°

سيلبابي………….……29-42°

ازويرات……….……….24-42°

أكجوجت……………….31-46°

انواكشوط……………25-39°