عبر وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن شكره للاتحاد الإفريقي على مبادرته لمراقبة الانتخابات، موضحاً أن الحكومة الموريتانية قد اتخذت كل التدابير المؤسسية واللوجستيكية اللازمة لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وأكد الوزير خلال لقاء مع مراقبي الاتحاد الإفريقي، على استعداد الحكومة لتلقي أي ملاحظات أو توصيات تقدمها البعثة للمساهمة في ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة وحرية التعبير، بما يخدم ترقية دولة القانون وتعزيز جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة في ظل الوئام والأمن والاستقرار.

من جانبها، أثنت بعثة الاتحاد الإفريقي على جهود موريتانيا في التحضير للانتخابات، وأعربت عن استعدادها الكامل لتقديم كل أنواع الدعم لضمان نجاح العملية الانتخابية.

بالطبع، ها هي عدة عناوين تتضمن “استعداد الحكومة لتلقي”:

1. **استعداد الحكومة الموريتانية لتلقي المراجعات والتوصيات خلال الانتخابات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي**

الحكومة:مستعدون لتلقي ملاحظات الاتحاد الإفريقي لضمان شفافية الانتخابات

3. **استعداد الحكومة الموريتانية لتلقي التوصيات من الاتحاد الإفريقي لضمان سير الانتخابات بسلاسة**