أكد الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والضرورية، من أجل تأمين سير الانتخابات الرئاسية التي ينطلق شوطها الأول غدا السبت على كافة التراب الموريتاني.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عددا من بعثات المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية.

ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في افريقيا.

وتناول اللقاء الاجراءات المتخذة من أجل ضمان سير انتخابات شفافة وهادئة، يلعب فيها الأطراف القائمون عليها أدوارهم كاملة.