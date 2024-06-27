قال المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، يوم الخميس، إن برنامجه الانتخابي يهدف إلى إنقاذ البلاد من الفساد، متعهداً بمحاربة الفساد والظلم في حال فوزه بالانتخابات.

وأضاف ولد سيدي المختار، في مهرجان شعبي بالعاصمة نواكشوط، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تطبيق الشريعة الإسلامية، معتقداً أن هذا هو السبيل الأمثل لخلاص موريتانيا وتحقيق تقدمها.

وشدد المرشح على ضرورة التغيير، قائلاً إن الوضع الحالي لموريتانيا “لم يعد يطاق ولا يمكن أن يستمر”، ودعا إلى إجراء هذا التغيير في يوم السبت المقبل.

وأعرب مرشح حزب تواصل عن ثقته بأن التصويت لمشروعه الانتخابي في 29 من الشهر الجاري سيحقق “تغييراً نحو واقع أفضل” للبلاد.