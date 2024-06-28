وقعت مجموعة التجاري وفا بنك والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسهيل التجارة والاستثمار في المنطقة.

جاء التوقيع على هامش الدورة 2024 من المنتدى الدولي إفريقيا والتنمية، المنظمة حاليا في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ووقع عن مجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للمجموعة التجاري وفا بنك، وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين من أجل تعبئة الموارد ودعم تنفيذ المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل البنيات التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعات الزراعية، والسيارات، وصناعة الأدوية، والنقل، والخدمات اللوجستية.

ووفق البيان الصاد عن التجاري وفا بنك، فقد التزم الطرفان بدعم الشركات التجارية الإفريقية التي تسهل وتحفز التجارة البينية الإفريقية، وتعزيز مشاركة النساء ورواد الأعمال الشباب في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لزيادة تعزيز فرص العمل وخلق المشاريع، والاعتماد على نادي إفريقيا والتنمية التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، كمنصة تبادل فيما بين بلدان الجنوب مخصصة لمجتمع ريادة الأعمال الأفريقي.

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام للأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إن «الاستثمار أمر حيوي لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة للتجارة الحدودية، بما يتماشى مع توجهات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المتمثل في تكامل السوق».

وأضاف أن جذب الاستثمارات يمكن أن «يحسن بشكل كبير القدرة التنافسية للشركات الأفريقية، ومع تحسين الولوج إلى رأس المال والتكنولوجيا والخبرة، يمكن للشركات الإفريقية تحسين إنتاجيتها وجودتها، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في سوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ».

وخلال كلمته، قال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك إنه « من خلال الاطلاع على الإمكانيات الحالية لـمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أصبحنا ندرك المساهمة الكبيرة لهذه المبادرة في التنمية الاقتصادية بإفريقيا، كما تتمتع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالقدرة على إحداث تحول عميق في التجارة البينية الإفريقية، من خلال إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأشار إلى أنه «بصفتها مؤسسة مالية إفريقية، تلتزم مجوعة التجاري وفا بنك التزاما راسخا بدعم دينامية النمو والتكامل الاقتصادي » مضيفا: «لا تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة إلى الأمام لمؤسستينا فحسب، بل هي فرصة فريدة للاستفادة من أوجه التآزر التي أنشأها هذا التعاون المعزز ».

وتابع: «نتطلع إلى التعاون من خلال أنشطة مثل المنتدى الدولي إفريقيا والتنمية (FIAD)، والاستفادة بشكل أكبر من الفرص الاقتصادية التي توفرها قارتنا المزدهرة، وسنعمل معا على بناء إفريقيا أكثر تكاملا وأكثر قدرة على المنافسة وأكثر ازدهارا».