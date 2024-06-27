قال الرئيس المنتهية ولايته والمترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر شوطها الأول يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، محمد ولد الشيخ الغزواني إن “الأمن هو أولوية الأولويات بالنسبة له”

وأضاف خلال خطابه في المهرجان الختامي لحملته الدعائية: “اطمئنوا جيدا أن بلدكم وجيشكم وقوات أمنكم ورئيسكم قادرون بإذن الله تعالى على تأمينكم وعلى حفظ الحوزة الترابية الوطنية”.

وأكد ولد الغزواني، أن الموريتانيين في المدن وفي الأرياف، مشغولون بالأمن، وهو انشغال ناجم في جزء منه عن فهمهم لوضعية البلاد في المنطقة.

واعتبر أن “الأمن هو الأولوية بالنسبة للمواطنين، وأمن البلد والسكينة هما أكبر هاجس عند الموريتانيين”.

وأشار إلى أنه استمع في هذه الحملة لجميع المرجعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشبابية والنسائية في جميع مقاطعات الوطن، موجها الشكر للجماهير التي حضرت للمهرجان.