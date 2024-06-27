منعت الشرطة الموريتانية مساء اليوم الخميس، حملة المرشح للرئاسيات أوتوما سوماري، من تنظيم المهرجان الختامي لحملة الدعائية الممهدة لاقتراع التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وطلبت الشرطة من القائمين على الحملة، إزالة منصة المهرجان التي نصبت قبالة إحدى المقرات التابعة لحملة المترشح في ساحة المطار القديم.

وقال مصدر في حملة المرشح، إنه سبق لهم أن أبلغوا السلطات في إشعار سابق بنيتهم تنظيم مهرجان ختام الحملة أمام المقر الموجود في ساحة المطار.

واستغربت حملة المرشح هذا المنع، مشيرة إلى أنها استوفت الشروط المطلوبة في إشعار السلطات بالوقت والمكان.

ووصلت وحدات من الشرطة إلى مكان المهرجان، ومنعتهم من إقامته، فيما عبر المشرفون على الحملة عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أنه سبق لهم إشاعر السلطات في الوقت المناسم، كما أن المهرجان يقام أمام مقر الحملة الخاص بالمرشح.

وقال نفس المصدر إن الشرطة أبلغتهم أنه يتوجب عليهم إزالة المنصة وعدم إقامة المهرجان في نفس المكان، بحجة أنه قريب من موقع مهرجان لحملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتختتم الحملة الانتخابية ليل الجمعة عند منتصف الليل، بل يوم واحد من الاقتراع الرئاسي، الذي يتنافس فيه سبعة مترشحين.