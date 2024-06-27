حذر المترشح للانتخابات الرئتسية في موريتانيا، العيد محمدن امبارك، من التزوير خلال الانتخابات التي ينظم شوطها الأول يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال ولد محمدن خلال مهرجان انتخابي في “انيابينى” التابعة لمقاطعة امبان بولاية لبراكنة، إن صناديق الاقتراع هي الكلمة الفصل في انتخاب رئيس البلاد.

وتعهد بتعزيز الوحدة الوطنية وتوطيد اللحمة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وخاصة الفئات الضعيفة.

وأضاف أن سكان مقاطعة امبان بولاية لبراكنه، عانوا الكثير مما وصفه ب “الظلم والتهميش وانعدام البرامج والتدخلات التنموية، وتدني الخدمات في شتى المجالات، وخاصة الصحة والتعليم وقطاعات الإنتاج”، متعهدا بإصلاحات جوهرية، حال فوزه رئيسا للبلاد.

وأكد أنه بوصفه خبيرا قانونيا سيعطي الأولوية لإصلاح العدالة، إضافة إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة، والمجالات الأساسية التي تراعي الخصوصيات التنموية لمنطقة انيابينى، كالزراعة والتنمية الحيوانية، والنهوض بالشباب والنساء.