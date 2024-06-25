نفت حملة المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، بيرام الداه عبيد أي صلة لها بأحداث الشغب التي حدثت في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا ليل الاثنين/الثلاثاء بالتزامن مع نشاط نظمه حزب الإنصاف الحاكم.

وقال بيان صادر عن مكتب الدعاية وتوجيه الصحافة التابع لحملة بيرام، إن “أعمال الشغب التي شهدها مهرجان شباب الانصاف في مدينة انواذيبو ما هي إلا مسرحية سيئة الإخراج” .

وأضاف البيان أن “هدفها تشويه صورة مرشح المعارضة الجادة الرئيس بيرام الداه اعبيد”.

واعتبر البيان أن “تاريخ الرجل كفيل بتفنيد هذه المسرحية و وقوفه في وجه أعمال الشغب في الانتخابات الرئاسية الماضية خير دليل على ذلك رغم الظلم الذي تعرض له و التزوير الذي شهدته تلك الاستحقاقات” حسب البيان.

وأكد أن “أمن البلاد و استقرار العباد مقدم عنده على كل شيئ حتى على كرسي الرئاسة”.