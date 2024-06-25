حذر المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية اتوما انتوان سليمان سومارى، من خطورة العمالة الأجنبية، معتبرا أنها تستفيد من خيرات البلد، داعيا إلى مرتنة الوظائف في مجال التعدين.
وقال في مهرجان انتخابي في مدينة كيهيدي، “إن البلد مقبل على ثروات مثل الغاز والبترول وعليه يجب تكوين الشباب الموريتاني تكوينا مهنيا في مجال الغاز والبترول والذهب من أجل امتصاص البطالة”.
وأضاف أن تعليم اللغات الوطنية وتدريسها في المرحلة الأساسية مهم من أجل التواصل وتوطيد اللحمة الوطنية، مع الابقاء على تدريس اللغة الفرنسية.
وأشاد بتميز نساء مدينة كيهيدي في صناعة وخياطة وصباغة الأزياء التقليدية الموريتانية والتي أصبحت علامة تجارية خاصة بنساء كيهيدي.
وكرر الدعوة إلى مناظرة تلفزيونية مع المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني لعرض برامجهم أمام الشعب الموريتاني.