حذر المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية اتوما انتوان سليمان سومارى، من خطورة العمالة الأجنبية، معتبرا أنها تستفيد من خيرات البلد، داعيا إلى مرتنة الوظائف في مجال التعدين.

وقال في مهرجان انتخابي في مدينة كيهيدي، “إن البلد مقبل على ثروات مثل الغاز والبترول وعليه يجب تكوين الشباب الموريتاني تكوينا مهنيا في مجال الغاز والبترول والذهب من أجل امتصاص البطالة”.