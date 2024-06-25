قالت نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، النانة بنت شيخنا، إن قرار رئيس الحزب أحمد ولد داداه القاضي بدعم المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني “حالة غير طبيعية ومؤسفة وفاجأتهم على مستوى الحزب”.

وأضافت بنت شيخنا في لقاء مع قناة صحراء24، إن جماعة “ضيقة” من المكتب التنفيذي للحزب “ربما تكون متعجلة على الموالاة، أو تعبت من المسار المعارض ربما يكون لها دور في هذا القرار”، حسب تعبيرها.

وبخصوص الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الحالية، قالت بنت شيخا إنها “باهتة نتيجة فقدان الناخب الموريتاني للثقة في المسار الديمقراطي، خاصة تطبيق المنظومة الانتخابية”.

وأشارت إلى أن “فقدان الأمل في المنظمة الانتخابة، أدي إلى عزوف المواطن عن الإدلاء بصوته”، معتبرة أن الانتخابات كثيرا ما شكلت صدمة للناخبين الموريتاني، معبرة عن أسفها بهذا الخصوص.