قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن محفظة الاستثمار في ولاية تيرس زمور خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 170 مليار و800 مليون أوقية قديمة، وجهت لمختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف خلال مهرجان انتخابي في ازويرات عاصمة الولاية، إن هذه الاستثمارات مكنت من توسعة الشبكة الكهربائية في ازويرات وبناء محطة حرارية بقدرة 30 ميغاوات، وأخرى شمسية بقدرة 12 ميغاوات، وإجراء سلسلة من عمليات الحفر للحصول على المياه الصالحة للشرب، وزيادة طاقة محطة تحلية المياه في ازويرات.

وأشار إلى أن 1323 شخصا في هذه الولاية استفادوا من التأمين الصحي الشامل، كما استفاد 3202 شخصا من التحويلات النقدية، وتم بناء 198 سكنا اجتماعيا.

وتعهد بمضاعفة الاستثمارات في ولاية تيرس الزمور وتوجيهها نحو المجالات الحيوية، وبتطوير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” والرفع من القيمة المضافة لإنتاجها، وتحسين ظروف عمالها، وتحسين وضعية التعدين الأهلي، مع التركيز على أن لايكون استغلال إمكانياتنا المعدنية على حساب البيئة والثروات المتجددة.

وأكد أنه سيركز خلال المأمورية المقبلة في حال فوزه، على تمكين الشباب وتعزيز دوره في مختلف المجالات، والقيام بإصلاحات قوية لخلق فرص العمل، ومحاربة الفساد بكل قوة، وإطلاق ثورة زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب والخضروات، وإصلاح الإدارة، وزيادة إنتاج البلاد من المعادن وتعظيم قيمته المضافة من خلال تأسيس صناعة تحويلية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية حتى يكون أكثر مردودة وإنتاجية.