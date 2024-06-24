قال المترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، مامادو بوكار با، إن البلاد تسير في طريق صعب، داعيا الجميع للمشاركة بقوة من أجل التغيير في اقتراع التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال تجمع انتخابي في مقاطعة بابابي بولاية لبراكنة، أعرب خلالها عن ارتياحه لحجم الإقبال من المؤيدين في بابابى، مشيراً إلى أن شباب بابابى معروفون بنضالهم ومقاومتهم في مواجهة ما وصفه ب”الظلم”.

ووعد مامادو بوكار با، في حال انتخابه رئيسا للبلاد، بـ“مكافحة الظلم والتمييز والبطالة بين الشباب، والدعوة إلى دولة قوية تقوم على سيادة القانون، حيث يمكن لجميع الطوائف الموريتانية أن تتكاتف وتستفيد من ثرواتها”، حسب قوله.

ودعا الاخبين إلى التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف بناء دولة قوية وموحدة ومتطورة ومزدهرة.