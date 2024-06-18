أعلنت شبكة الاتصال الإداري التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة في ست ولايات موريتانية، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الغربي

– مقاطعة لعيون

أقليك أسماليل………………… 22 ملم

لعيون ………………………………19 ملم

دار السلامه …………………… 16 ملم

أبيشيش ………………………… 10 ملم

– مقاطعة اطويل:

تاكوديت ……………………….. 23 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد … 15 ملم

أطويل ………………………… 04 ملم

بغداد …………………………. 03 ملم

* ولاية لعصابه:

– مقاطعة كنكوصة:

ورينكل أهل المعلوم …………. 29 ملم

الدفعه أهل ثالول ……………. 20 ملم

هامد ………………………….. 19 ملم

طفره أكريديد ………………… 16 ملم

الدفعه أولاد سيدي ………….. 15 ملم

كنكوصه ……………………… 13 ملم

أطلحايه ………………………. 12 ملم

أولاد لامين ………….. ………. 10 ملم

الفرع …………………………. 10 ملم

أوذن لفرص ………………….. 08 ملم

لكليبيه ……………………….. 05 ملم

كاقي …………………………… 05 ملم

تناها ………………………….. 01 ملم

– مقاطعة كرو:

أقليك أهل أيده ………………. 10 ملم

بلهراتك ………………………. 07 ملم

كرو …………………………… 06 ملم

القايره ………………………… 03 ملم

– مقاطعة بومديد

بومديد ……………………….. 10 ملم

* كوركل

– مقاطعة مقامه:

مقامه ………………………… 17 ملم

سانيى …………………………. 11 ملم

تولل ………………………….. 10 ملم

بيلكه …………………………. 09 ملم

أتويجيله ……………………… 05 ملم

– مقاطعة أمبود:

أمبود ………………………… 11 ملم

فم لكليته …………………….. 02 ملم

– مقاطعة لكصيبه:

أجريكاي ……………………… 10 ملم

لكصيبه ………………………. 06 ملم

أرويبينه ………………………. 06 ملم

– مقاطعة كيهيدي:

كيهيدي ……………………… 10 ملم

*لبراكنه

– مكطع لحجار:

دجونابا ……………………….. 18 ملم

واد أمور ………………………. 15 ملم

بوفكيرين ……………………… 12 ملم

ليردي …………………………. 10 ملم

– مقاطعة أمبان:

باكودين ………………………. 08 ملم

أمبان ………………………… 07 ملم

بشامه ………………………….07 ملم

ويندينك ……………………… 04 ملم

أدباي الحجاج ……………….. 04 ملم

أنابينا ………………………….. 04 ملم

لبغدد …………………………. 02 ملم

– مقاطعة ألاك:

ألاك ………………………….. 03 ملم

– مقاطعة مال:

مال …………………………… 05 ملم

-مقاطعة بابابى:

بابابى …………………………. 02 ملم

*تكانت

– مقاطعة المجرية:

المشرع ……………………….. 14 ملم

أنبيكه ………………………… 05 ملم

لكريع ………………………… 04 ملم

وراب …………………………. 04 ملم

المجرية ………………………. 01 ملم

لتفتار ………………………… 01 ملم

أشرم ………………………….. 01 ملم

– مقاطعة تجكجه:

مكسم بوبكر بنعامر …………. 24 ملم

القديه ………………………… 10 ملم

لحرج …………………………. 07 ملم

* كيدي ماغا

– مقاطعة ومبو:

دجيكي ……………………….. 10 ملم

أهل أبريك ……………………. 06 ملم

الطبال 4 ……………………… 05 ملم

أنخيله 1 ……………………… 05 ملم

ومبو ………………………….. 04 ملم

عر ……………………………. 02 ملم

– مقاطعة ول ينجه:

دقفك أهل بن وهيب ……….. 15 ملم

الشلخه الدخنه ………………. 12 ملم

العداله ……………………….. 10 ملم

لحرج المركز ………………….. 09 ملم

ول ينج ……………………….. 05 ملم

أكليبيت أدواش ………………. 05 ملم

إديلد …………………………. 05 ملم

أدرك الطلح ………………….. 05 ملم

– مقاطعة غابو:

كوري ………………………… 05 ملم

دجاكيلي ……………………… 04 ملم

أزنيكي العربي …………………. 03 ملم

فيتاسا ……………………….. 03 ملم

بتندا ………………………….. 02 ملم

كاركورو ………………………. 02 ملم

– مقاطعة سيلبابي:

أدجيالا ……………………….. 06 ملم

واعرت أهل احميميد ………… 03 ملم

سيلبابي ……………………….. 02 ملم

أهل لكحل …………………… 02 ملم