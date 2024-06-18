قال المترشح للرئاسيات الموريتانية 2024، الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه يريد موريتانيا دولة يحارب فيها الفساد “بقوة، وبلا هوادة.”

ولد الغزواني كان يتحدث مساء الثلاثاء، خلال مهرجان جماهيري بمدينة سيلبابي عاصمة ولاية كيدي ماغه.

وأضاف ولد الغزواني، أنه يريد موريتانيا “دولة قوية، ومزدهرة وعادلة”، ودولة قانون وديمقراطية وتطور، إدارتها في خدمة المواطن، و”القضاء في خدمة العدالة.”

وأشار إلى أنه يريدها دولة معروفة بجودة خدماتها لمواطنيها خاصة في مختلف المجالات ” كالتعليم والصحة، والعناية بالشباب في دميع مراحل تعليمه وتأهيله وتأطيره وتشغيله.”

وتابع ولد الغزواني: “أريدها دولة تعطي أولوياتها لشبابها، وللرأس المال البشري بشكل عام.”

وجاء في خطابه أنه يريدها دولة متسمكة بجميع بمكوناتها”، دولة محت “عنها العبودية والعنصرية.”

وذكر أن الشعب الموريتاني شعب واحد، وليس لديه مكان للعنصرية، ولا “بأنواع التمييز.”

وقال إن ذلك هو ما يعمل على تحقيقه في برنامجه الانتخابي خلال مأموريته الثانية، مشددا على “دولة قانون ومواطنة.”