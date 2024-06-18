قال الناطق باسم المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، عبد الله ولد الكبد، إن مرشحهم جسد تعهداته في المأمورية الأولى، وجدير بانتخابه في مأمورية ثانية، وفق تعبيره.

جاء حديث ولد كبد في نقطة صحفية مشترك بينه مع الناطقة باسم المرشح ولد الغزواني وعيشاتا لام، لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح.

وأضاف ولد كبد أن الحملة ترى أن ولد الغزواني هو «رجل المرحلة المقبلة، باعتباره رجل صدق ووفاء، ورجل دولة متمكـن» على حد قوله.

واستعرض الناطقان باسم المرشح، أبرز «الإنجازات التي تحققت في المأمورية الأولى، مركزين على ما تم تحقيقه في مجالات الحماية الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية والاقتصاد والطاقة».

واستعرض الناطقان، محاور البرنامج الانتخابي للمرشح، والذي عنونه بـ”طمـوحي للوطـن”؛ حيث «يتصدر أولـويـات المرحلة المقلبـة، ملفيـن كبيـريـن، سيتم التركيز عليهما، تمكين الشباب ودعمه والحرب الصريحة على الفسـاد».

ويشمل البرنامج الانتخـابـي للمرشح المحاور التالية، «بناء دولـة قـانون قوية، ذات حكـامة عصرية».

كما تركز على استحداث «اقتصـاد قوي الأداء مستدام بيئيا، وسائر على طريق الصعود، تنمية رأس المال البشري وخاصة الشباب، بوصفه رأس حربـة في موريتانيا الغد».

كما يعمل على «الاندمـاج الاجتماعي كضمانـة للتلاحم والوحـدة، وبناء دولة آمنـة قـادرة على مواجهـة التقلبـات الجيـوسياسيـة وعاملا مؤثرا في استبـاب السلم والاستقرار».