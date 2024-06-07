قضت محكمة زامبية اليوم الجمعة، بسجن 22 صينياً لفترات تتراوح بين 7 و11 عاماً، بعد إدانتهم بجرائم إلكترونية تشمل الاحتيال عبر الإنترنت والنصب على مواطنين في زامبيا ودول أخرى مثل سنغافورة وبيرو والإمارات العربية المتحدة.

وفرضت المحكمة غرامات تتراوح بين 1500 و3000 دولار على المدانين، الذين اعترفوا الأربعاء الماضي، بتهم تتعلق بالاحيتال، وانتحال الهوية، وتشغيل شبكة أو خدمة بشكل غير قانوني. كما شملت الأحكام رجلاً من الكاميرون تلقى نفس العقوبات.

وقالت السلطات الزامبية، إن التحقيقات بدأت بعد أن لاحظت السلطات زيادة في عدد حالات الاحتيال الإلكتروني، وشكاوى عديدة من مواطنين بشأن فقدان أموالهم بشكل غير مبرر من هواتفهم المحمولة أو حساباتهم البنكية.

في أبريل، نفذت فرق من الأمن مداهمة على شركة يديرها صينيون في أحد أحياء لوساكا الراقية، واعتقلت 77 شخصاً، من بينهم المدانون الذين صدرت بحقهم الأحكام يوم الجمعة.

وخلال المداهمة، صادرت السلطات أكثر من 13,000 شريحة هاتف محمول محلية وأجنبية، وسلاحين ناريين، و78 طلقة ذخيرة.