اختير الدبلوماسي الموريتاني الحاج ولد لحبيب نائبا لرئيس اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل نزع التسلح والأمن الدولي.

وتعد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى اللجان الرئيسية للجمعية العامة، وعددها ست لجان تعنى كل منها بأحد المواضيع الرئيسية المعروضة على جدول الأعمال.

وجاء اختيار ولداخبيب “نائبا لرئيس اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون ممثلا للقارة الأفريقية؛ حيث سيشارك ضمن مكتب الدورة ال79 للجمعية العامة في قيادة مداولات الدول الأعضاء واعتمادها لمشاريع القرارات ذات الصلة بنزع التسلح والأمن الدولي “.

ويعمل ولد لحبيب مستشارا ثانيا ببعثة موريتانيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك كما سبق وشغل منصب مستشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والميزانية وإصلاح الأمم المتحدة,