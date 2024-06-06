أدى عطل فني في كابل الألياف البصرية الذي يحمل الانترنت إلى موريتانيا عبر المحيط الأطلسي، إلى اضطراب في خدمات الانترنت في عموم البلاد، منذ ليل الأربعاء/الخميس.

وتعطلت خدمة الانترنت الثابت والمحمول في شركتي “موريتل” و”ماتل”، كما ضعفت بشكل كبير في الشركة الثالثة “شنقيتل”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الشركات حول أسباب تعطل الانترنت، كما لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بهذا الخصوص.

وقالت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” إن التحريات الأولية التي قام بها المهندسون على مستوى شركات الاتصال تشير إلى وجود عطل فني في الكابل البحري الرئيسي الذي يزود موريتانيا بخدمات الانترنت.

ولم تحدد هذه المصادر طبيعة العطل الفني ولا مدى خطورته، ولا المدة التي يتطلبها إصلاحه.

وتسبب انقطاع الانترنت في تعطل تطبيقات تحويل الأموال وأغلب الخدمات البنكية في البلاد.