رحب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، بمبادرات كوريا الجنوبية الهادفة إلى دعم تطوير البنى التحتية في إفريقيا، وتعزيز التجارة، وتشيجيع الاسثمار.

ولد الغزواني الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال افتتاح قمة الأعمال الكورية الإفريقية بسيول، أكد أن التحول الاقتصادي السريع، ممكن من خلال الابتكار والتعليم والحكومة الفعالة، مستشهدا بهذا الخصوص، بالمسار التنموي لدولة كوريا.

وقال ولد الغزواني، إن مجموع المبادلات التجارية الخارجية بين كوريا وإفريقيا، لا يتجاوز حاليا 2%، مشيرا إلى أنه لديهما من الإمكانات والفرص الهائلة في المجالات الرئيسية، ما يدعو إلى بلورة مقاربة واقعية وفعالة، لإزالة العوائق أمام مؤسسات القاعطين الخاصيين بهما.

وانطلقت اليوم في كوريا الجنوبية، قمة الأعمال بمشاركة قادة الصناعة من كوريا الجنوبية وأفريقيا، وهو حدث أقيم في اليوم الثاني للقمة الكورية الأفريقية الأولى.

وقال الرئيس يون سيوك-يول إن كوريا الجنوبية ستنشئ شراكة للمعادن الحيوية مع الدول الأفريقية الرئيسية لتطوير الموارد في القارة بطريقة مفيدة للطرفين.

وعلى هامش القمة عقد الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الكوري الجنوبي.