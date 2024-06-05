قال الوزير والدبلوماسي الموريتاني السابق أحمد ولد سيد أحمد، إن موريتانيا تستفيد من حضورها في القمة الكورية الإفريقية على مستويين، أولهما دبلوماسي من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، بعد انتخاب رئيسها بالإجماع لرئاسة الاتحاد، وزياراته المتعددة لتسوية الخلافات على مستوى القارة.

وأضاف في تصريح لقناة صحراء24 أن الاستفادة الثانية لموريتانيا من هذه القمة، ستكون على المستوى الثنائي، من خلال عقد رئيسها لاجتماعات منفردة مع رئيس كوريا الجنوبية، لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار إلى تطور العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة من خلال تكليف السفير الموريتاني في اليابان، برعاية المصالح الموريتانية في سيول، بالإضافة إلى الحضور الملحوظ للكوريين في السوق الموريتانية.

واعتبر ولد سيد أحمد أن الفرص التي يتيحها السوق الإفريقي تجعل من مصلحة كوريا وغيرها من شركاء القارة الإفريقية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري.