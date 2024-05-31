لوح مرشحو المعارضة اليوم الجمعة, بمقاطعة الحصص المجانية التي توفرها وسائل الإعلام العمومية، احتجاجًا على ما وصفوه “بعدم تكافؤ الفرص والتحيز الواضح لصالح مرشح الحزب الحاكم”.

وأوضح مرشحو المعارضة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما أسموه “التغطية غير العادلة” التي تقدمها وسائل الإعلام الرسمية.

وأشاروا إلى أن القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية تخصص معظم وقت البث لمرشح الحزب الحاكم، بينما تمنح المرشحين المعارضين فترات زمنية محدودة وغير كافية لعرض برامجهم الانتخابية.

وطالبوا بإجراءات فورية لضمان تغطية إعلامية متساوية لجميع المرشحين، بما “يتيح للمواطنين الاطلاع بشكل عادل على برامجهم وخططهم الانتخابية”.

كما دعوا إلى تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة أداء وسائل الإعلام خلال فترة الحملة الانتخابية.

وحذر البيان من أن استمرار هذا الوضع قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، بهدف تحقيق العدالة الإعلامية وضمان انتخابات نزيهة وشفافة.