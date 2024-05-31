أعلن الجيش الموريتاني، اليوم الجمعة، عن استعداده لتوفير طائرات نقل عسكرية بأسعار ميسرة للمترشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بهدف تسهيل تنقلاتهم أثناء الحملة الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الجيش في بيان، إن هذه الخدمة تأتي ”دعماً للعملية الانتخابية ولتمكين المترشحين من الوصول إلى جميع المناطق لنشر برامجهم والتواصل مع الناخبين“.

وأضاف أن المترشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة مدعوون للاتصال بأركان الجيش الجوي قبل أسبوع من بدء الحملة الانتخابية، مع تقديم برنامج التنقلات المطلوبة لضمان التنظيم الجيد لهذه الخدمة.