قال وزير البترول والطاقة والمعادن والناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بتقديم دعم خاص لولاية الحوض الشرقي نظراً لعدة أسباب، من بينها الوضعية على الحدود وتواجد العديد من الوافدين من دولة مالي، مما نتج عنه ضغط كبير على الخدمات الأساسية.

وأضاف ولد اشروقه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة لصالح السكان في ولاية الحوض الشرقي، منها حفر العديد من الآبار لتوفير المياه، وتوزيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى “تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وبحسب الحكومة، فإن هذه الإجراءات تأتي في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الماليين الفارين من الحرب إلى موريتانيا.

وقال ولد اشروقه “الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتحسين ظروف العيش لسكان ولاية الحوض الشرقي وللاجئين الماليين على حد سواء، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها”.