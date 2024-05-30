أجرى مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم سلسلة من التعيينات في عدة وزارات. وفيما يلي تفاصيل هذه التعيينات:

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: أمادو ييرو باري، حاصل على شهادة الماستر في التسيير.

وزارة الصحة:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: الدكتور وولو كوليبالي، متخصص في أمراض الغدد الصماء، رئيس مصلحة الطب الباطني بمركز الاستطباب الوطني سابقا.

وزارة البترول والمعادن والطاقة:

ديوان الوزير:

المستشار القانوني: لمرابط ولد النهاه، المستشار القانوني لوزارة التجهيز والنقل سابقا.

المفتشية العامة:

المفتش: سلامة ولد سلامة ولد الحافظ، المدير المساعد لمديرية المتابعة البيئية لنفس الوزارة سابقا.

المفتش المكلف بالمحروقات السائلة: محمد ولد اجدود، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

الإدارة المركزية:

المديرية الإدارية والمالية:

المديرة المساعدة: النانه بنت مولاي ادخيل، حاصلة على شهادة الماستر في التحليل الاقتصادي.

وزارة الزراعة:

ديوان الوزير:

مكلفة بمهمة: مريم احبيبي انيني، حاصلة على شهادة المتريز في القانون العام والعلاقات الدولية، إطار سابق في صونادير.

وزارة التجهيز والنقل:

ديوان الوزير:

المستشار القانوني: اعلي داده المحجوب، إداري مدني، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة.

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: محمد الحسن الدوه، المدير المساعد لمديرية العمل الاجتماعي للتضامن الاجتماعي سابقا.

الإدارة المركزية:

مديرية العمل الاجتماعي والتضامن الوطني:

المدير المساعد: مولود حموني، رئيس مصلحة الاتصال في برنامج التغذية سابقا.

وزارة البيئة:

الإدارة المركزية:

مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات:

المدير: الحسن مولود، مستشار فني مكلف بالتنمية المستدامة سابقا.