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موريتانيا..الحكومة تجري تعيينات في عدة وزارات

أحمد كليبواسطة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم سلسلة من التعيينات في عدة وزارات. وفيما يلي تفاصيل هذه التعيينات:

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي:

ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: أمادو ييرو باري، حاصل على شهادة الماستر في التسيير.
وزارة الصحة:

ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: الدكتور وولو كوليبالي، متخصص في أمراض الغدد الصماء، رئيس مصلحة الطب الباطني بمركز الاستطباب الوطني سابقا.
وزارة البترول والمعادن والطاقة:

ديوان الوزير:
المستشار القانوني: لمرابط ولد النهاه، المستشار القانوني لوزارة التجهيز والنقل سابقا.
المفتشية العامة:
المفتش: سلامة ولد سلامة ولد الحافظ، المدير المساعد لمديرية المتابعة البيئية لنفس الوزارة سابقا.
المفتش المكلف بالمحروقات السائلة: محمد ولد اجدود، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.
الإدارة المركزية:
المديرية الإدارية والمالية:
المديرة المساعدة: النانه بنت مولاي ادخيل، حاصلة على شهادة الماستر في التحليل الاقتصادي.
وزارة الزراعة:

ديوان الوزير:
مكلفة بمهمة: مريم احبيبي انيني، حاصلة على شهادة المتريز في القانون العام والعلاقات الدولية، إطار سابق في صونادير.
وزارة التجهيز والنقل:

ديوان الوزير:
المستشار القانوني: اعلي داده المحجوب، إداري مدني، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة.
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة:

ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: محمد الحسن الدوه، المدير المساعد لمديرية العمل الاجتماعي للتضامن الاجتماعي سابقا.
الإدارة المركزية:
مديرية العمل الاجتماعي والتضامن الوطني:
المدير المساعد: مولود حموني، رئيس مصلحة الاتصال في برنامج التغذية سابقا.
وزارة البيئة:

الإدارة المركزية:
مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات:
المدير: الحسن مولود، مستشار فني مكلف بالتنمية المستدامة سابقا.

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