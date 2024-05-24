التقى الوزير الأول، الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بالوزارة الأولى، أعضاء مجلس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، بعد أيام من تعيينهم.

وهنأ الوزير الأول أعضاء المرصد على الاختيار لهذه المهمة التي تتمثل في الإشراف و المراقبة على الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم المرصد من أجل رقابة الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل يضمن شفافيتها ومصداقيتها لدى كل المشاركين.

وبدورها شكرت رئيسة المرصد ديا با الحكومة على مواكبة ودعم المرصد للقيام بمهامه، مؤكدا جاهزية المرصد لمراقبة الاستحقاقات المقبلة في وقتها وبشفافية كاملة.

واصدر الوزير الأول يوم الأربعاء الماضي مقررا يقضي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات، في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.