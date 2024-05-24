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السعودية.. منع حاملي تأشيرة الزيارة من أداء الحج

سيدي محمد شمّادبواسطة

قررت وزارة الداخلية السعودية منع دخول حاملي تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الحج موسم الحج الحالي 1445، بدءا من 15 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة.

وقالت الوزارة  في بيان، إن تأشيرة الزيارة بجميع «أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج » مطالبة  ضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من «يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة ».

من جانبها أوقفت وزارة الحج والعمر تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك». وقالت الوزارة في تغريدة: «من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر، إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك»، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445هـ».

ووفق السلطات السعودية فقد بدأ الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة وفق برامج وخطط وضعتها كافة الجهات لخدمة الحجاج النظاميين.

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موري نت
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