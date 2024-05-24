قررت وزارة الداخلية السعودية منع دخول حاملي تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الحج موسم الحج الحالي 1445، بدءا من 15 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة.

وقالت الوزارة في بيان، إن تأشيرة الزيارة بجميع «أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج » مطالبة ضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من «يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة ».

عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ . #لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/UcOx9THZuE — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 22, 2024

من جانبها أوقفت وزارة الحج والعمر تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك». وقالت الوزارة في تغريدة: «من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر، إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك»، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445هـ».

من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر، إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق #نسك، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445 هـ

#لا_حج_بلا_تصريح#حج_1445هـ#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/5WBlvYULx6 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 22, 2024

ووفق السلطات السعودية فقد بدأ الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة وفق برامج وخطط وضعتها كافة الجهات لخدمة الحجاج النظاميين.