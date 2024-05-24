قالت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة، إن من أبرز المشاكل التي تعيق توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، ظاهرة التقري العشوائي التي تقف حجر عثرة أمام التنمية وتعمل على تشتيت جهود الدولة.

وطالب وزير المياه والصرف الصحي اسماعيل ولد عبد الفتاح، في لقاء جمعه بأطر ولاية الحوض الغربي، بـ «محاربة هذه الظاهرة من طرف الجميع واستغلال الموارد المتاحة أحسن استغلال».

ووقال الوزير إن قطاع المياه والصرف الصحي «يمتلك جميع الوسائل للتغلب على مشاكل العطش التي يعانيها المواطنون».

وفي رده على المتدخلين الذين شخصوا معاناتهم بسبب نقص المياه، أكد الوزير أن «جميع الاجراءات الاستعجالية، بما فيها الحفر والصيانة وتنظيف الآبار، سيشرع في تنفيذها، وستؤخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت ».