أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارا تأمر فيه إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء في القرار أنه «وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي».

ويأتي الحكم بعد التماس قدمته جنوب إفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وتريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوب القطاع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ويشهد قطاع غزة منذ سبع أشهر حربا ضارية من الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 35800 معظمهم نساء وأطفال.