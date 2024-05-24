أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم موافقته على انضمام ناديا الهلال والمريخ السودانيان للعب في الدوري الموريتاني الممتاز ، ابتداءً من الموسم المقبل.

وأكدت الاتحادية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن مشاركة ناديا الهلال والمريخ في الدوري الوطني الموسم المقبل ، لن تؤثر على التصنيف النهائي للبطولة ، «حيث سيمثل الأول من الأندية المحلية بلادنا في دوري أبطال إفريقيا ، بينما سيكون النادي الأول من السودان في الترتيب النهائي للبطولة ممثلا لها في دوري الأبطال ».

وأضاف البيان أن الاتحادية «تتكفل بجميع مصاريف إقامتهم في البلاد طوال الموسم المحلي ، من سكن في الفنادق ومواصلات وتنقل للملاعب ».

ويتوقف النشاط الكروي في السودان منذ فترة، نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد ؛ واستحالة انتظام المسابقات المحلية هناك.