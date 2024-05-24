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الموريتاني لكرة القدم يوافق على لعب ناديين سودانيين في الدوري المحلي

سيدي محمد شمّادبواسطة
الصورة لصفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على الفيسبوك

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم موافقته على انضمام ناديا الهلال والمريخ السودانيان للعب في الدوري الموريتاني الممتاز ، ابتداءً من الموسم المقبل.

وأكدت الاتحادية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن مشاركة ناديا الهلال والمريخ في الدوري الوطني الموسم المقبل ، لن تؤثر على التصنيف النهائي للبطولة ، «حيث سيمثل الأول من الأندية المحلية بلادنا في دوري أبطال إفريقيا ، بينما سيكون النادي الأول من السودان في الترتيب النهائي للبطولة ممثلا لها في دوري الأبطال ».

وأضاف البيان أن الاتحادية «تتكفل بجميع مصاريف إقامتهم في البلاد طوال الموسم المحلي ، من سكن في الفنادق ومواصلات وتنقل للملاعب ».

ويتوقف النشاط الكروي في السودان منذ فترة، نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد ؛ واستحالة انتظام المسابقات المحلية هناك.

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موري نت
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