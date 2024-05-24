قال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلاد مسعود، إن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم لمرصد من أجل رقابة الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل يضمن شفافيتها ومصداقيتها لدى كل المشاركين.

جاء حديث الوزير الأول في لقائه بأعضاء المرصد برئاسة ديا با.

وأكدت رئيسة المرصد ديا با «جاهزية المرصد لمراقبة الاستحقاقات المقبلة في وقتها وبشفافية كاملة».

وكان المجلس الدستوري قد نشر الاثنين الماضي اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، المقررة في 29 يونيو 2024.

وأوضح المجلس الدستوري أن اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسة الجمهورية أعدت ورتبت حسب تسلسل الورود على الأمانة العامة للمجلس الدستوري، وذلك على النحو التالي:

1 – محمد الشيخ الغزواني

2 – محمد الأمين المرتجي الوافي،

3 – حمادي سيدي المختار محمد عبدي،

4 – أوتوما انتوان سلیمان سوماري،

5 – مامادو بوکار با،

6 – العيد محمدن امبارك،

7 – برام الداه اعبيد،