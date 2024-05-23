وصل مساء اليوم الخميس، لجنرال أبريس كلوتير أوليغي انغيما، رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية الغابون، إلى نواكشوط في مستهل زيارة صداقة وعمل إلى موريتانيا تستغرق يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك.

استقبله لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي أم التونسي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، يرافقه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، ووالي نواكشوط لغربية، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط.

بعد عزف النشيدين الوطنيين واستعراض تشكيلات من مراسم الشرف، صافح الرئيس الغابوني رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس المجلس الدستوري، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشخصيات السامية في الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمدين لدى موريتانيا.

تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين موريتانيا والغابون، ومن المتوقع أن تشهد لقاءات مكثفة بين الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.