Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 23 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية الغابون يبدأ زيارة صداقة وعمل لموريتانيا

صحراء ميديابواسطة

وصل مساء اليوم الخميس، لجنرال أبريس كلوتير أوليغي انغيما، رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية الغابون، إلى نواكشوط في مستهل زيارة صداقة وعمل إلى موريتانيا تستغرق يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك.

استقبله لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي أم التونسي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، يرافقه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، ووالي نواكشوط لغربية، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط.

بعد عزف النشيدين الوطنيين  واستعراض تشكيلات من مراسم الشرف، صافح الرئيس الغابوني رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس المجلس الدستوري، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشخصيات السامية في الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمدين لدى موريتانيا.

تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين موريتانيا والغابون، ومن المتوقع أن تشهد لقاءات مكثفة بين الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة