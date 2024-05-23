أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس في مكتبه، مباحثات مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة المديرة العامة لإفريقيا في خدمة العمل الخارجي.

تناول اللقاء بحث مختلف مجالات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)

حضر اللقاء أحمد محمودا، السفير المدير العام لمديرية التعاون متعدد الأطراف، وفاتو حم لغريب، السفيرة مديرة الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي والشركاء المتوسطيين بالمديرية العامة للتعاون متعدد الأطراف، ومصطفى جاكيتي، السفير مدير الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية بالمديرية العامة للتعاون متعدد الأطراف بالوزارة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ومواصلة الحوار حول التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفق المصدر ذاته.