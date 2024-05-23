شهدت نيويورك اليوم الخميس انتخاب موريتانيا لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2025 إلى 2029، وذلك خلال أعمال الدورة العشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، أن مرشحة موريتانيا، زينب الطالب موسى، حصلت على 142 صوتًا، محققة بذلك المركز الأول من بين 17 مرشحًا لعضوية اللجنة.

وقالت الخارجية إن هذا الإنجاز « إضافة جديدة لسجل النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا مؤخراً بفضل دبلوماسيتها النشطة والفعالة.

تأسست لجنة حقوق الطفل في عام 1991، بعد اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وتعمل على رصد تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، لضمان حماية حقوق الأطفال.

تعقد اللجنة اجتماعات دورية لمراجعة تقارير الدول الأطراف وتصدر توصيات لتحسين تنفيذ الاتفاقية. كما تستقبل الشكاوى حول انتهاكات حقوق الطفل،ويتم انتخاب أعضاء اللجنةكل أربع سنوات من قبل الدول الأطراف.