أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» أنها تتطلع إلى توظيف ممرضين ومؤهلين وتقنيين صحيين، وطاقم طبي وشبه طبي.

وجاء بلاغ الشركة على النحو التالي:

تتطلع شركة SNIM إلى توظيف ممرضين مؤهلين وتقنيين صحيين لحاجة عياداتها المتعددة بزويرات ونواذيبو:

• الممرضات المتخرجات من الدولة؛

• تخدير TSS – الإنعاش؛

• الممرضات الطبيات؛

• القابلات؛

• فنيو الأشعة؛

• فنيو المختبرات؛

• فني طب حيوي؛

• السكرتيرات الطبية.

شروط التوظيف:

• أن تكون مواطناً موريتانيا؛

• أن يبلغ من العمر 35 سنة أو أكثر، في 31 ديسمبر 2024؛

• لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال رعاية المرضى؛

مهارة محددة مطلوبة:

• أن تكون لائقا للعمل تحت السلطة المباشرة لكبير خدمة العيادات؛

• أن تكون جادًا ومنضبطًا ومتاحًا ومسؤولًا تجاه المرضى وعملهم؛

• تحلى بحس جيد بالتنظيم، وسهولة التواصل، والصرامة في العمل وروح الفريق الجيدة؛

على المرشحين المهتمين الذين يستوفي ملفهم الشخصي المعايير المذكورة أعلاه إرسال السيرة الذاتية في موعد أقصاه 24 يونيو 2024 إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

إعلان اكتتاب طاقم طبي وشبه طبي (نساء و رجال)

لتلبية احتياجات عيادتيها المجمعتين في ازويرات ونواذيبو، تسعى شركة سنيم لتوظيف ممرضين وفنيين صحيين مؤهلين كما يلي:

• ممرضي دولة؛

• فنيين عاليين في التخدير والإنعاش؛

• ممرضين طبيين؛

• قابلات؛

• فنيي أشعة؛

• فنيي مختبرات؛

• فنيي طب حيوي؛

• كتاب طبيين.

شروط التوظيف:

• أن يكون المترشح (ة) موريتاني(ة) الجنسية.

• ألا يزيد عمره (ها) عن 35 عاما يوم 31 ديسمبر 2024؛

• أن يكون باستطاعته (ها) إثبات خبرة 3 سنوات في مجال رعاية المرضى.

قدرات خاصة إلزامية:

• أن يكون المترشح قادراً على العمل تحت السلطة المباشرة لكبير ممرضي العيادة.

• أن يكون جادًا ومنضبطًا ومستعدا ومسؤولًا تجاه المرضى والعمل المرتبط بهم.

• أن يكون منظَّما، قادرا على التواصل بسهولة، دقيقا في العمل، وأن يتمتع بروح الفريق.

يجب على المترشحين الذين تستوفي ملفاتهم المعايير المحددة أعلاه إرسال سيرهم الذاتية في موعد أقصاه 24 يونيو 2024 إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]