رافق الرئيس وفد ضم كلا من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛ وسفير موريتانيا في انجامينا؛ ومكلف بمهمة ومستشاران بالرئاسة، والمدير العام لتشريفات الدولة.

وفاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد إن الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو الجاري.

ووفق هيئة الانتخابات فإن ديبي حصل على 61.3 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتفوق ديبي على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا، الذي حصل على 18,53 في المئة من الأصوات.