أعلنت أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الاتفاق على ضوابط لتنسيق العمل فيما بينها من جهة، وبينها وبين إدارة حملة ولد الغزواني المترشح لمأمورية رئاسية جديدة.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته الأحزاب الداعمة للرئيس فيمقر حز الإنصاف الحاكم، اتفقت خلاله على تقييم الخطوات التحضيرية للانتخابات التي تمت حتى الآن، وصياغة المقترحات الرامية إلى ضمان تحضير وسير الحملة في ظروف جيدة، كما تم كذلك وضع تصور آليات المتابعة الضامنة لتحضير وتسيير جيدين للحملة.

وأكدت الأحزاب “تجاوز كلما خلفته الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية الأخيرة، من تباين في المواقف ورص الصفوف، لخوض حملة يطبعها حسن التنسيق والتنافس الإيجابي، وسيتم وضع آليات التنسيق الضامنة لذلك”.

ودعت الأطر والفاعلين السياسيين في الأحزاب الداعمة للمرشح، إلى لعب الأدوار الحقيقية المنوطة بهم، بالنزول إلى الميدان لاستكمال المطلوب من مواكبة للمراجعة التكميلية للوائح الانتخابية وتحمل المسؤولية في دوائرهم الانتخابية في تأطير الناخبين ودعمهم، والعمل على توفير أحسن الظروف لتصويتهم يوم الاقتراع.