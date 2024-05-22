أعلن رئيس الوزراء في تشاد سوكسي ماسرا أنه قد م استقالته الأربعاء، بعد نحو أسبوعين على هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 أيار/مايو وفاز فيها رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ ثلاث سنوات الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو.

وكتب ماسرا على صفحته في موقع فيسبوك، “وفقا للدستور… قدمت للتو استقالتي واستقالة الحكومة الانتقالية، التي أصبحت بلا جدوى مع انتهاء الانتخابات الرئاسية”.

أ علن محمد إدريس ديبي إتنو (40 عاما) رئيسا انتقاليا من جانب مجلس مشكل من 15 جنرالا في العام 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو على الجبهة خلال إشرافه على معركة مع متمردين بعد 30 عاما من الحكم.

وأ علن رسميا انتخاب ديبي رئيسا لتشاد بنسبة 61 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 6 ايار/مايو.

ورفض ماسرا الحائز على 18,54 بالمئة من الأصوات نتائج الاقتراع، وأعلن فوزه، ووصف حزبه التصويت بأنه “مهزلة”.

كما أعلنت منظمات غير حكومية دولية أن الانتخابات “تفتقر إلى المصداقية”.