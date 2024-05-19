أعلن التلفزيون الإيراني إن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرّضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن اجتماع خلية الأزمة بالهلال الأحمر الإيراني يفيد باقتراب 4 فرق إنقاذ من موقع مروحية الرئيس.

وتعرضت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مكون من 3 طائرات، لحادث، اليوم الأحد، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف التلفزيون أن الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفاً أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت “اضطرارياً”.

وأوضح أن الظروف الجوية الصعبة تعيق وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث شمال غربي إيران.

بدوره أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط.

وأضاف أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.